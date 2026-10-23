Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Wirtschaftsministerin Martina Klement (CSU) reist beruflich nach Japan. Vom 24. bis 31. Oktober gehe es darum, die Investitionen der bereits ansässigen Unternehmen in Brandenburg nachhaltig zu sichern und neue Investoren für Brandenburg zu gewinnen, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums. In Brandenburg sind bereits mehrere Unternehmen aus Japan tätig, darunter Takeda Pharmaceuticals in Oranienburg, Yamaichi Electronics in Frankfurt (Oder) und die Fuji Brandenburg GmbH in Golßen.

Klement reist gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung des Landes. «Brandenburg und Japan verbindet eine langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit – und vor allem: starke wirtschaftliche Verbindungen», sagte Klement laut der Mitteilung. «Diese wirtschaftlichen Beziehungen wollen wir stärken.» Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage und der geopolitischen Herausforderungen sei es besonders wichtig, auch international für den Wirtschaftsstandort Brandenburg zu werben.



