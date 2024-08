Köln (dpa) – Komikerin Ilka Bessin (52) plaudert gerne – und hat nach eigener Darstellung auch keine Probleme, mit der Presse zu sprechen. «Interviews gehören dazu. Man steht in der Öffentlichkeit, die Menschen möchten über einen etwas erfahren», sagte Bessin der Deutschen Presse-Agentur.

«Ich glaube, dass Journalisten keinen einfachen Job haben, weil sie manchmal auf Leute treffen, die genervt sind und keinen Bock haben, Fragen zu beantworten.» Sie selbst hingegen unterhalte sich gerne mit den Leuten. «Vor allem bin ich immer gespannt und erfreut, wenn ich Fragen gestellt bekomme, die mir noch nie gestellt wurden.»

Sie könne sich an keine Antwort erinnern, die sie im Nachhinein bereut habe, wundere sich aber gelegentlich über die Fragen. «Zum Beispiel, wenn man mich als Ilka Bessin fragt, ob ich abends manchmal mit Cindy aus Marzahn kommuniziere und mit der spreche. Wenn mich das jemand fragt, denke ich so: „Okay, wenn es so weit ist, dann sollte ich einfach wohl auch besser nach Hause gehen“.»

Plauder-Podcast mit «heute-show»-Reporter

Die in Brandenburg geborene Komikerin, die mit ihrer Kunstfigur Cindy aus Marzahn im Herbst auf Tour geht, hat jetzt ihren ersten Podcast gestartet – zusammen mit «heute show»-Reporter Lutz van der Horst. In «Uns fragt ja keiner» beantworten die beiden jeden Freitag Fragen, die bereits anderen Prominenten gestellt wurden.