Berlin (dpa) – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht am Sonntag (16.30 Uhr) zur Eröffnung eines internationalen Friedenstreffens der christlichen Gemeinschaft Sant’Egidio in Berlin. Unter dem Titel «Den Frieden wagen» diskutieren Politiker und Vertreter verschiedener Religionen drei Tage lang, wie Konflikte friedlich beigelegt und internationale Zusammenarbeit vorangebracht werden können. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am Dienstag teilnehmen.

Aktueller Hintergrund sind nach Angaben der Gemeinschaft neben dem Krieg in Europa die Konflikte in vielen Teilen der Welt sowie Ungleichheit, Armut und die Umweltkrise. «Wir müssen das Wagnis eingehen, friedliche Koexistenz, Dialog und Solidarität auf allen Ebenen zu fördern und aufzubauen», erklärt die Gemeinschaft. Sie wurde 1968 in Rom gegründet und hat sich seither zu einem Netzwerk christlicher Laien mit einigen Zehntausend Anhängern entwickelt.

Beim Auftakt sprechen am Sonntag auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus und der Präsident der europäischen Rabbinerkonferenz, Pinchas Goldschmidt.