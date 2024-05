Berlin (dpa) – Fabian Drescher hat seine Kandidatur für das Präsidentenamt von Fußball-Zweitligist Hertha BSC angekündigt. «Ich bin es oft gefragt worden. Jetzt will ich einmal vor euch Mitgliedern sagen, dass ich im Sinne der Fortsetzung des Berliner Weges bei den Wahlen im Herbst antreten werde», sagte der 41 Jahre alte Interimspräsident am Sonntag bei der Mitgliederversammlung im CityCube an der Messe Berlin. Das aktuelle Präsidium werde bis auf Anne Jüngermann ebenfalls antreten und unterstütze seine Kandidatur.

Drescher, der seit 2022 Vizepräsident der Hertha ist, führt den Club seit Kay Bernsteins plötzlichem Tod im Januar 2024 interimsmäßig. Bisher hatte er offen gelassen, ob er eine Kandidatur anstrebe. Drescher sagte, er habe sich in der Trauerphase nach Bernsteins Tod aus Pietät bewusst mit öffentlichen Äußerungen zurückgehalten. Das werde er nun langsam ändern.

Er könne Bernsteins als Person nicht ersetzen, aber werde den von ihm eingeschlagenen Weg weitergehen. Drescher nannte Offenheit, Transparenz, Demut und Nachhaltigkeit als zentrale Begriffe. Der Berliner Weg sei der «Inbegriff eines Kulturwandels».

Gemeinsam hätten er und Geschäftsführer Tom Herrich auch ihre Standpunkte gegenüber Investor 777 Partners verdeutlicht. «Die Entscheidungen treffen ausschließlich die Verantwortlichen von Hertha BSC und niemand von außen», sagte der Rechtsanwalt.

Es solle bei Hertha keinen Größenwahn wie in Zeiten des Investors Lars Windhorst mehr geben, aber man wolle «möglichst nah an das Maximum des Erreichbaren kommen.»