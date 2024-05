Berlin (dpa) – Die Eisbären Berlin haben für die Vorrunde in der Champions-Hockey-League interessante Gegner zugelost bekommen. Der deutsche Meister trifft auf die beiden tschechischen Vertreter Dynamo Pardubice und Sparta Prag, Dänemarks Titelträger SönderjyskE Vojens, Fribourg-Gotteron aus der Schweiz, die Växjo Lakers aus Schweden und den polnischen Meister Unia Oswiecim. Das ergab am Mittwoch die Auslosung bei der WM in Prag. Die neue CHL-Saison beginnt am 5. September.