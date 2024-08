Potsdam (dpa/bb) – Vor der Landtagswahl in Brandenburg haben insgesamt «15 Parteien, politische Vereinigungen und Listenvereinigungen ihre Landeslisten für die Wahl» beim Landeswahlleiter eingereicht. Sie wären damit bei einer Zulassung durch den Landeswahlausschuss auf dem Stimmzettel am 22. September vertreten, teilte ein Sprecher der Landeswahlleitung mit. Am Montagabend lief die Frist für die Abgabe der Landeslisten ab.

Neben den etablierten Parteien wie SPD, CDU, Grüne, AfD oder Linke treten verschiedene kleine Parteien oder Bündnisse an. Dazu gehören etwa die Tierschutzpartei, Plus Brandenburg, das Bündnis Sahra Wagenknecht, der Dritte Weg oder die Deutsche Kommunistische Partei. Laut Landeswahlleitung gibt es keine Landesliste einer Partei, politischen Vereinigung oder Listenvereinigung der Sorben/Wenden. Am Freitag entscheidet der Landeswahlausschuss über die Zulassung der Listen und der darauf aufgeführten Kandidierenden.