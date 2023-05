Berlin (dpa) – Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat sich zufrieden mit dem Verlauf der Demonstrationen am 1. Mai in Berlin gezeigt. «Im vergangenen Jahr haben wir vom friedlichsten Mai seit langem gesprochen. Diese Aussage kann ich heute wiederholen», twitterte Spranger am Dienstag. «Und auf diejenigen, die Gewalt ausgeübt haben bzw. ausüben wollten, waren wir sehr gut vorbereitet.»

Tatsächlich wurde die Polizei anders als in allen früheren Jahren seit 1987 nicht angegriffen. Steinwürfe und Flaschenwürfe aus der Demonstration blieben aus, obwohl Teile der Demonstration durchaus aggressiv waren. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) nannte die Zahl von 70 Festnahmen und 9 verletzten Polizisten. Die endgültigen Zahlen wollten der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU), Spranger und Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Mittag vorstellen.