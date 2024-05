Berlin (dpa/bb) – Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat sich für ein Verbot des von Hamas-Sympathisanten genutzten roten Dreiecks ausgesprochen. «Ich würde ein Verbot des Symbols begrüßen», sagte sie dem «Tagesspiegel» (Sonntag). Das mit der Spitze nach unten ausgerichtete rote Dreieck war nach Angaben der Universität während der Besetzung des Instituts für Sozialwissenschaft der Humboldt-Universität (HU) mehrfach an die Wände geschmiert worden.

Die HU hatte am Freitag mitgeteilt, dass sie Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen einer verbotenen Organisation erstatte. Propalästinensische Aktivisten hatten am Mittwoch Räume der Universität aus Protest gegen Israel und zur Unterstützung der Palästinenser besetzt. Die Universitätsleitung duldete dies bis 18.00 Uhr am Donnerstag und setzte auf einen Dialog mit Besetzern und Wissenschaftlern. Schließlich wurde das Gebäude geräumt. Die Polizei sprach von etwa 170 propalästinensischen Aktivistinnen und Aktivisten, die aus dem Gebäude herausgeführt worden seien.