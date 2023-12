Potsdam (dpa/bb) – Brandenburg wird im kommenden Jahr den Vorsitz der Innenministerkonferenz (IMK) übernehmen. In diesem Jahr hat Berlin diese Aufgabe inne. Eine symbolische Staffelstab-Übergabe sei am 12. Januar in Potsdam vorgesehen, kündigte ein Sprecher des brandenburgischen Innenministeriums am Freitag an.

Im Juni ist ein Treffen der Innenminister von Bund und Ländern in Potsdam geplant, im Dezember in Rheinsberg. Der IMK-Vorsitz geht jährlich auf ein anderes Bundesland über.

Bei ihrer am Freitag zu Ende gehenden Herbstkonferenz in Berlin diskutierten die Innenminister und Innenministerinnen über den verstärkten Schutz jüdischen Lebens, die Bedrohung durch islamistischen Terrorismus und Migrationsthemen.