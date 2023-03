Berlin (dpa) – Die Initiatoren des Bündnisses «Klimaneustart» haben sich nach dem gescheiterten Volksentscheid für ehrgeizigere Klimaziele in Berlin kämpferisch gezeigt. «Es ist nicht nur ein Projekt von einer Initiative gescheitert, sondern das betrifft alle Menschen in Berlin. Es ist schade für alle Menschen in Berlin. Wir machen natürlich weiter, wir kämpfen weiter», sagte Jessamine Davis vom Bündnis «Klimaneustart».

Das Ergebnis zeigt aus Sicht der Initiatoren, dass viele Menschen in Berlin finden, dass die Politik nicht schnell genug handelt. «Wir haben eine Mehrheit, das ist immerhin richtig cool», sagte Davis. Die zahlreichen Nein-Stimmen seien ein Ergebnis aus negativer Berichterstattung sowie negativer Stimmen seitens der Unternehmen. «Ich erkläre mir die Gegenstimmen durch die Gegenkampagnen und dadurch, dass Krisen gegeneinander ausgespielt werden.»

Aufhören mit dem Klimaschutz wolle man allerdings nicht. «Wir haben auf jeden Fall einiges erreicht und jetzt heißt es: Weitermachen. Aufgeben geht nicht», sagte Stefan Zimmer von «Klimaneustart». Konkrete Pläne gebe es bisher nicht, eine Taskforce sei jedoch bereits eingerichtet. «Wir werden auf jeden Fall weiter für ambitionierten Klimaschutz werben.»

Der Volksentscheid für ehrgeizigere Klimaziele in Berlin scheiterte, da die nötige Mindestzahl von Ja-Stimmen nicht erreicht wurde. Das Bündnis «Klimaneustart» wollte mit der Abstimmung eine Änderung des Landes-Energiewendegesetzes erreichen. Konkret sollte sich Berlin verpflichten, bis 2030 klimaneutral zu werden.