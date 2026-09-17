Potsdam (dpa) – Mit zehn neuen Professuren treibt das Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam den Ausbau der IT-Forschungseinrichtung voran. Internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen die Zukunft des Instituts mitgestalten. Bewerbungen sind ab sofort bis Ende Oktober möglich, wie das HPI mitteilte.

Derzeit gibt es nach eigenen Angaben mehr als 30 Professuren dort – unter anderem im Bereich Künstlicher Intelligenz, Digital Health und Cybersicherheit. In den kommenden zehn Jahren soll die Zahl mit dem Ausbau des Campus auf 90 wachsen. Das Institut wolle sich zu einem der profiliertesten akademischen Standorte in Europa für Informatik und Digital Engineering entwickeln, sagte der Dekan und HPI-Geschäftsführer Tobias Friedrich.





Die ausgeschriebenen Professuren gehören zur Digital Engineering Fakultät, die vom HPI und der Universität Potsdam gemeinsam getragen wird. Sie richten sich an exzellente Forscher in einer frühen Karrierephase, die den nächsten Schritt ihrer akademischen Laufbahn gehen wollen, wie das HPI mitteilte.