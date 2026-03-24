Berlin (dpa/bb) – Die seit Jahren immer wieder verschobene Inbetriebnahme einer neuen S-Bahn-Linie zwischen dem Hauptbahnhof und dem Berliner Nordring verzögert sich weiter. Zwar seien inzwischen alle technischen und baulichen Voraussetzungen für einen sicheren S-Bahn-Betrieb auf der neuen Strecke gegeben, teilte die Bahn auf Anfrage mit. «Noch kann die Verkehrsaufnahme allerdings nicht erfolgen.»

Ein intern geplanter Eröffnungstermin Ende März ist damit vom Tisch. Zuvor hatte die «Berliner Zeitung» darüber berichtet.





Grund dafür seien Verzögerungen bei den Zulassungs- und Abnahmeprozessen. Die Bahn hatte eigentlich bereits ab dem 30. März die neue S-Bahnverbindung der Linie S15 von Gesundbrunnen über den Bahnhof Wedding bis zum Hauptbahnhof im Fahrplan eingeplant. Diese Fahrten könnten vorerst nicht erfolgen, hieß es nun. Einen neuen Termin gibt es nicht.

Eröffnung noch im Frühjahr

Die Bahn bleibt lediglich dabei, dass die Inbetriebnahme noch im Frühjahr erfolgen soll. Bis wann das Frühjahr aus Sicht des Unternehmens andauert, blieb offen. «Um einen sicheren Termin nennen zu können, wird die Eröffnung der neuen S-Bahn-Strecke erst kurzfristig bekannt gegeben», hieß es.

Bereits vor einigen Tagen hatten mehrere Berliner Medien berichtet, dass sich die Abnahmen aufgrund der längeren Krankheit eines Prüfers verzögert hätten.

Inbetriebnahme verzögert sich seit Jahren

Mit der neuen Linie können Fahrgäste künftig von den Bahnhöfen Gesundbrunnen und Wedding aus zum Hauptbahnhof fahren. Seit Jahren wird der Start immer wieder verschoben. Eigentlich sollte die Verbindung schon im Jahr 2017 fertig sein.

Unvorhergesehene Bodenbedingungen, die Corona-Krise, Materialengpässe aufgrund des Ukraine-Kriegs und Personalmangel haben der Bahn zufolge dafür gesorgt, dass sich das Projekt immer weiter verzögert hat.

Noch vor rund einem Jahr war der Plan, dass die Strecke bis Ende 2025 in Betrieb geht. Im Sommer verkündete die Bahn, dass auch dieser Termin nicht zu halten sein wird. Intern kalkulierte der Konzern mit Ende März. Nun wird auch dieses Datum nicht mehr gehalten.

Teil einer neuen Nord-Süd-Verbindung

Der neue Streckenabschnitt bildet den ersten Teil des Gesamtprojekts «S21 Berlin», einer Nord-Süd-Verbindung, mit der die Bahn das Berliner S-Bahn-Netz in einigen Jahren deutlich entlasten will. Sie soll vom Nordring über den Hauptbahnhof, Potsdamer Platz und Yorckstraße bis zum Südkreuz führen.

Zwei weitere Abschnitte sind dafür geplant. Im Bau sind sie aber noch nicht. Für die Anbindung der S15 an den Nordring ist unter dem Hauptbahnhof ein Interimsbahnhof entstanden. Dieser ist laut Bahn bereits seit längerem nahezu fertig. Langfristig soll zudem ein neuer S-Bahnhof Perleberger Brücke entstehen, um auch das Europaviertel an die Linie anzubinden. Für dieses Vorhaben läuft bisher aber nicht einmal das Planfeststellungsverfahren.