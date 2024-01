Berlin (dpa/bb) – Zwei mutmaßliche Autodiebe sind in Berlin-Treptow-Köpenick in einem gestohlenen Auto von Polizisten angehalten und festgenommen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren die zwei Männer im Alter von 28 und 45 Jahren am Dienstagmittag in einem Auto in der Uranusstraße unterwegs, als die Polizisten auf sie aufmerksam wurden. Den Angaben zufolge wies das Auto frische Spuren eines Einbruchs auf. Die Polizisten stoppten das Auto, dabei versuchte der 45-Jährige zu flüchten. Beide Tatverdächtige wurden festgenommen und in Gewahrsam gebracht. Im Auto fanden die Einsatzkräfte Dubletten von Kennzeichen sowie mehrere Autoschlüssel. Das Auto wurde von der Polizei sichergestellt.