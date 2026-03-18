Berlin/Potsdam (dpa/bb) – In Berlin und Brandenburg wird es nach mehreren kalten Nächten wieder deutlich milder. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kommt die zuvor eingeflossene kühlere Meeresluft unter Hochdruckeinfluss zur Ruhe, trocknet ab und erwärmt sich im Tagesverlauf spürbar.

Am Morgen kann es bei Temperaturen zwischen minus ein und minus vier Grad noch örtlich Frost geben. Tagsüber steigen die Werte jedoch auf 14 bis 16 Grad, dazu scheint häufig die Sonne.





In der Nacht zum Donnerstag ziehen zeitweise Wolken auf, es bleibt aber niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf drei bis minus zwei Grad. Auch am Donnerstag wird es mit Höchstwerten zwischen 14 und 16 Grad vergleichsweise mild, wenngleich sich der Himmel etwas bewölkter zeigt.