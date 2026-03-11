Berlin (dpa/bb) – Ein Minderjähriger ohne Fahrerlaubnis ist in Berlin-Wilhelmstadt mit einem Auto ohne Kennzeichen vor der Polizei geflohen – im Wagen saßen drei weitere Jugendliche. Während der Flucht am Dienstagnachmittag habe der Fahrer mehrere Verkehrsregeln missachtet, teilte die Polizei mit. Er sei etwa trotz roter Ampel in die Heerstraße gefahren, wo der Wagen in den Gegenverkehr geriet.

Dort wurde der Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos beschädigt. Zudem fuhr der junge Fahrer laut Polizei 100 Meter über einen Gehweg. Der Wagen landete schließlich am Bocksfeldplatz in einem Gebüsch. Bei dem Aufprall sei ein Beifahrer leicht verletzt worden, hieß es. Die vier Insassen flüchteten zu Fuß.





Der 17-jährige Fahrer und zwei 14-Jährige wurden schließlich festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte versorgten den Leichtverletzten medizinisch. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Unfallflucht. Die Jugendlichen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Ob der Wagen gestohlen wurde, war zunächst unklar. Ein Passant hatte beobachtet, wie die vier Jugendlichen versuchten, den Motor des Autos zu starten, und die Polizei informiert.