Berlin (dpa) – Nach dem vorläufigen Rückzug Brandenburgs aus einer gemeinsamen Bewerbung für die Expo 2035 dringt die Industrie- und Handelskammer Berlin darauf, dass die Hauptstadt das Vorhaben alleine vorantreibt. Eine gemeinsame Bewerbung beider Länder wäre eine tolle Chance für eine engere Zusammenarbeit des Metropolraums gewesen, sagte IHK-Präsident Sebastian Stietzel im RBB-Inforadio. «Aber ein Showstopper ist es nicht.»

Stietzel sprach davon, dass eine Weltausstellung «ordentlich Potenzial für die Entwicklung der Stadt» biete. Das nun ausgeschiedene Gelände in Schönefeld verbinde beide Regionen zwar gut miteinander. «Aber auch in Berlin gibt es ja genügend Flächen, wo das gehen könnte.» Stietzel betonte, es sei dringend notwendig, dass die Berliner Bewerbung nun an den Kanzler gehe. Dieser müsse die Bewerbung dann einreichen.





Berlin und Brandenburg hatten am Dienstag mitgeteilt, dass sie eine gemeinsame Bewerbung um die Expo 2035 mit einem zentralen Ausstellungsgelände in Schönefeld aufgeben. Die Hauptstadt prüfe, ob andere Standorte in Berlin infrage kommen. «Sollte ein Standort in Berlin möglich sein, wird auch dafür eine Kooperation mit Brandenburg in der Metropolregion angestrebt», hieß es.