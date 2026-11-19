Berlin (dpa) – Im festgefahrenen Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie ruft die Gewerkschaft am Freitag in Betrieben in Berlin, Brandenburg und Sachsen zu ganztägigen Warnstreiks auf. Einige wenige Vorläufer starteten bereits am Donnerstag, teilte die IG Metall mit. Die Gewerkschaft will damit den Druck auf die Arbeitgeber im laufenden Tarifkonflikt erhöhen.

«Die Arbeitgeber haben die Tarifauseinandersetzung mit ihrem Generalangriff auf Tarifstandards und Arbeitsplätze eskaliert. Jetzt halten die Beschäftigten mit aller Kraft dagegen», sagte IG Metall-Bezirksleiter Jan Otto laut Mitteilung.





Belegschaften stimmten für 24-Stunden-Streiks

In den beteiligten Betrieben hätten sich die Belegschaften in den jeweiligen Abstimmungen mit überwältigenden Mehrheiten dafür ausgesprochen, teilte die Gewerkschaft mit. Auch die weiteren Warnstreiks mit einer Dauer von mehreren Stunden gingen weiter.

Die Arbeitgeberseite wirft der Gewerkschaft vor, den Unternehmen unnötigen Schaden zuzufügen. «Mit diesen Tagesstreiks stellen sich die Beschäftigten selbst ein Bein», sagte Henning Brandes, Verhandlungsführer des Verbands der Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg. Die Kosten seien zu hoch. Er forderte die Gewerkschaft auf, zurück an den Verhandlungstisch zu kommen.

Am Freitag wird in vielen Bundesländern gestreikt

Den formellen Beschluss für die ganztägigen Warnstreiks hatte der Bundesvorstand der Gewerkschaft am Donnerstag vergangener Woche gefasst. Auch in vielen weiteren Bundesländern hat die Gewerkschaft für Freitag bereits zu ganztägigen Ausständen aufgerufen.

In dem Tarifkonflikt war die dritte Verhandlungsrunde zuletzt bundesweit ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die IG Metall fordert für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten 5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben über 26 Monate im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent angeboten.