Oranienburg (dpa/bb) – Anlässlich des Jahrestages der Zerschlagung der Gewerkschaften im Nationalsozialismus hat die IG Metall Potsdam-Oranienburg zu mehr Einsatz für den Schutz der Demokratie aufgerufen. «Als Gewerkschaft begreifen wir es als unsere Pflicht, in den Betrieben und in der Gesellschaft für Gerechtigkeit und Demokratie einzustehen», sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft. #

Der 2. Mai sei alljährlich auch Verpflichtung und historisches Erbe, dass so etwas nie wieder geschehen dürfe. Am 2. Mai 1933 zerschlugen die Nationalsozialisten die freie Gewerkschaftsbewegung in Deutschland. Zahlreiche Funktionäre wurden inhaftiert oder ermordet.