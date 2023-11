Dresden (dpa) – Die Stimmung der ostdeutschen Unternehmen hat sich im November leicht verbessert. Der Geschäftsklimaindex für die regionale Wirtschaft sei im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 90,7 Punkte gestiegen, teilte das Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo am Mittwoch mit. Die befragten Unternehmen schätzen sowohl ihre aktuelle Lage als auch ihren Ausblick auf die kommenden sechs Monate etwas besser ein.

Vor allem im Bauhauptgewerbe beobachteten die Wirtschaftsforscher einen positiven Trend. Im verarbeitenden Gewerbe berichteten die Unternehmen von leicht besseren Geschäften als im Vormonat. Die Aussichten für die kommenden Monate bewerteten sie aber etwas schlechter als noch im Oktober. Die Entwicklung im Großhandel war im Vergleich zum Vormonat überaus positiv. Dagegen blicken die Einzelhandelsunternehmen pessimistischer in die Zukunft.

In den vergangenen Monaten hatte sich die Stimmung in der ostdeutschen Wirtschaft stetig getrübt. Im April – beim bisherigen Höchststand in diesem Jahr – lag das Barometer noch bei 96,6.

Der Geschäftsklimaindex beruht auf Meldungen von rund 1700 Unternehmen. Dazu wird jeden Monat nach der aktuellen Geschäftslage und den Erwartungen für die nächsten sechs Monate gefragt, jedoch nicht nach den genauen Gründen dafür.