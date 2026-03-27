Berlin (dpa/bb) – Wie in vielen anderen Bundesländern beginnen auch in Berlin an diesem Wochenende die Osterferien. Doch worauf sollte ich achten, wenn ich den Urlaub fliegen, meine Verwandten besuchen oder einen Ausflug mit der S-Bahn machen möchte?

Volle Straßen – auch wegen des Halbmarathons

Zum Start der Osterferien müssen sich Autofahrer am Wochenende und am Montag auf volle Straßen in und um Berlin einstellen. Insbesondere heute und am Samstag kann es nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale zu erhöhtem Reiseverkehr kommen. Am ersten Ferienwochenende findet zudem der Berliner Halbmarathon statt, der besonders in der Innenstadt zu erheblichen Einschränkungen im Straßenverkehr führen wird.





Der verkehrsreichste Tag während der Ferien wird nach der Prognose der Verkehrsinformationszentrale zufolge allerdings der Gründonnerstag (2. April). Auf den Berliner Stadtautobahnen ist dann während des Reiseverkehrs speziell an den Großbaustellen auf der A100 und A115 mit längeren Fahrzeiten zu rechnen.

Auf der A10, dem Berliner Ring, wiederum sei zwischen dem Dreieck Werder und der Anschlussstelle Phöben sowie zwischen dem Dreieck Spreeau und Rüdersdorf mit Stau zu rechnen, ebenso auf dem Streckenabschnitt zwischen dem Dreieck Nuthetal und dem Dreieck Potsdam sowie dem Schönefelder Kreuz und dem Dreieck Spreeau Richtung Frankfurt/Oder.

85.000 Gäste am Karfreitag am BER erwartet

Die Betreiber des Hauptstadtflughafens BER rechnen für die Osterferien mit rund 1,3 Millionen Reisenden. Das seien in etwa so viele wie im vergangenen Jahr. Der verkehrsreichste Tag werde voraussichtlich Karfreitag mit rund 85.000 erwarteten Passagieren. Spanien, Großbritannien, die Türkei, Frankreich und Italien gehören zu den beliebtesten Zielländern über Ostern.

Wer mit Kindern unterwegs ist, kann dem BER zufolge bei der Sicherheitskontrolle die sogenannte «Family Lane» nutzen, eine Sicherheitsspur für Familien im Terminal 1. Anstellen können sich dort Familien mit Kindern bis zum 5. Lebensjahr in Begleitung von bis zu zwei Erwachsenen sowie minderjährigen Geschwistern.

U-Bahn und S-Bahn fahren an Ostern durch

Einen speziellen Osterfahrplan gibt es bei der BVG nicht. Die U-Bahnen und Busse fahren Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag nach Sonntagsfahrplan. Das Gute: Von Gründonnerstag bis Ostermontag fährt damit auch die U-Bahn ununterbrochen.

Auch bei der S-Bahn gilt an den Feiertagen der Sonn- und Feiertagsfahrplan, am Samstag verkehren die Züge nach dem Samstagsfahrplan. In den Nächten Donnerstag/Freitag, Freitag/Samstag, Samstag/Sonntag und Sonntag/Montag besteht durchgehender Nachtverkehr.

Bauarbeiten bei der S-Bahn

Bei der S-Bahn kommt es wegen Bauarbeiten während der Osterferien jedoch auch zu Einschränkungen. Die Ringbahn ist nach Angaben der Bahn von Montag bis in die Nacht auf den 13. April zwischen Treptower Park und Tempelhof unterbrochen. Grund ist die Erneuerung des elektronischen Stellwerks Neukölln.

Die Linie S46 aus Königs Wusterhausen endet deshalb am Treptower Park, ebenso die Linie S47 aus Spindlersfeld. Auf den Ringbahnlinien S41 und S42 sind auf dem betroffenen Abschnitt Ersatzbusse im Einsatz. Auch auf der S46 fahren Busse zwischen dem S- und U-Bahnhof Tempelhof und dem S-Bahnhof Baumschulenweg.

Ebenfalls gebaut wird in Lichterfelde Süd. Dort erneuert die Bahn noch bis zum 13. April Gleise. Zwischen Teltow Stadt und Lichterfelde Ost ist deshalb der S-Bahnverkehr unterbrochen. Betroffen sind die Linien S25 aus Hennigsdorf und S26 aus Blankenburg. Beide Verbindungen enden in Lankwitz.