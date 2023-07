Berlin (dpa/bb) – Die Wirtschaftsverwaltung will die Pläne vorantreiben, das seit Jahren weitgehend leerstehende ehemalige Internationale Congress Centrum (ICC) zu einem Kulturzentrum zu machen. «Ich werde im September die entsprechende Vorlage in den Senat einbringen», sagte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) am Montag. «Wir werden damit das Konzeptverfahren starten.» Geplant ist ein internationaler Ideenwettbewerb für das seit 2019 unter Denkmalschutz stehende Gebäude neben dem Funkturm in Berlin-Charlottenburg, das einmal zu den größten Kongresszentren der Welt zählte.

Bis 2026 sollen die eingereichten Beiträge dann bewertet werden, sagte Giffey. Das Ziel sei, noch vor der nächsten Abgeordnetenhauswahl eine Entscheidung über die künftige Nutzung zu treffen. Klar sei: «Das Land kann das nicht alleine stemmen. Berlin braucht einen privaten Investor», sagte Giffey. Die Wirtschaftssenatorin hatte sich schon in ihrer Zeit als Regierende Bürgermeisterin für die weitere Nutzung des ICC als Kultur- und Begegnungsort nach dem Vorbild des Centre Pompidou in Paris starkgemacht.