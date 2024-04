Berlin (dpa/bb) – Gute Geschäfte in der privaten Immobilienfinanzierung haben dem Finanzdienstleister Hypoport einen Schub zum Jahresbeginn beschert. Der Umsatz des ersten Quartals stieg im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent auf rund 107 Millionen Euro, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Montagabend in Berlin mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg von 0,8 Millionen Euro auf 4,3 Millionen Euro. Auf der Handelsplattform Tradegate sprang die Hypoport-Aktie gegenüber dem Xetra-Schlusskurs um ein Prozent nach oben.

Mitte April hatte der Konzern bereits erste Eckdaten vorgelegt. Im ersten Quartal profitierte Hypoports Plattform Europace von einer allgemeinen Belebung der Nachfrage nach Immobilienkrediten und höheren Marktanteilen. Das abgewickelte Finanzierungsvolumen wuchs im Jahresvergleich um 11,6 Prozent auf 18,4 Milliarden Euro. Vor allem das Geschäft mit Sparkassen und Genossenschaftsbanken legte stark zu. Das vollständige Zahlenwerk will der Vorstand am 6. Mai vorlegen.