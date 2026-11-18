Berlin (dpa/bb) – Im laufenden Jahr sind in Berlin mindestens 48 Kitas geschlossen worden. Das betreffe 1.722 Kitaplätze, wie aus einer Schriftlichen Anfrage der Linken-Abgeordneten Franziska Brychcy und Regina Kittler an das Abgeordnetenhaus hervorgeht. Zuvor hatte der Tagesspiegel-«Checkpoint» berichtet.

Von den bis zum 30.9. geschlossenen Kitas war nur eine ein Eigenbetrieb, alle anderen hatten freie Träger, teilte die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie mit. 2025 wurden insgesamt 59 Schließungen registriert, darunter von 4 Eigenbetrieben und 55 freien Trägern. Dadurch fielen 2.841 Plätze weg.





Wegen des Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz nach dem ersten Lebensjahr eines Kindes hatte Berlin seine Kitaplätze in den vergangenen Jahren stark ausgebaut. Seit 2016 verzeichnet Berlin aber fast kontinuierlich weniger Geburten, seit 2022 ist der Rückgang besonders deutlich, wie aus Daten des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg hervorgeht. Vor wenigen Jahren mussten Eltern noch bangen, ob sie rechtzeitig zum Wunschdatum einen Kitaplatz bekamen, mittlerweile suchen Kitas teils händeringend nach Kindern.