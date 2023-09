Berlin (dpa/bb) – Hunderte Gegner von Schwangerschaftsabbrüchen und Gegendemonstranten haben nach Polizeiangaben am Brandenburger Tor demonstriert. An der Demonstration unter dem Titel «Marsch für das Leben» des Vereins Bundesverband Lebensrecht beteiligen sich demnach am Samstag rund 2000 Menschen. Die Demonstranten forderten ein Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen. Auf Transparenten und Schildern hieß es etwa «Abtreibung ist keine Lösung» oder «Kein Kind ist unzumutbar». An Gegenveranstaltungen beteiligten sich nach Polizeiangaben zu Spitzenzeiten mehr als 400 Menschen. Das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung sprach von mehr als 1000 Beteiligten.