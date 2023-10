Berlin (dpa/bb) – Mehrere Hundert Menschen haben am Donnerstagabend in Berlin an die Opfer des Terrorangriffs der palästinensischen Hamas auf Israel erinnert. Bei der Versammlung am Wittenbergplatz wurden die Namen zahlreicher Opfer verlesen, außerdem wurden symbolisch Vermisstenanzeigen für Menschen auf den Boden gelegt, die die Hamas in den Gazastreifen verschleppt hat.

Etliche Teilnehmer hatten Kerzen mitgebracht, einige hatten Tränen in den Augen. Zu sehen waren einige israelische Flaggen und auch eine Regenbogenfahne, die für Vielfalt steht. Angemeldet worden war die Versammlung laut Polizei unter dem Titel «Gedenken der Opfer des Terrors der Hamas. Solidarität mit den Menschen in Israel und Palästina».