Berlin (dpa/bb) – Weil er bei Einbrüchen hunderte Brillengestelle sowie Optikergeräte und Schmuck gestohlen haben soll, kommt ein 54-Jähriger am Donnerstag (11.00 Uhr) vor ein Berliner Amtsgericht. In vier Fällen zwischen November 2020 und Mai 2022 soll der Angeklagte in Optikerfilialen eingedrungen sein, in einem Fall in ein Juweliergeschäft. Der Wert des Diebesguts belaufe sich laut Ermittlungen auf insgesamt über 200.000 Euro. Als Tatverdächtiger sei der 54-Jährige durch Erkenntnisse aus anderen Verfahren sowie DNA- und Blutspuren und Standortdaten ermittelt worden. Für den Prozess vor dem Amtsgericht Tiergarten ist bislang ein Verhandlungstag geplant.