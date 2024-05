Grünheide (dpa) – Hunderte Umweltaktivisten haben in der Nähe der Tesla-Fabrik von Grünheide bei Berlin mit einem Protestzug begonnen. Sie wollten vom Bahnhof Fangschleuse zur einzigen europäischen Autofabrik von Firmenchef Elon Musk gehen. Mehrere Organisationen hatten dazu aufgerufen. Mit der Demonstration wollen sie vor Gefahren für die Umwelt warnen, kritisieren aber auch andere Autobauer. Bei dem Protest riefen manche: «Runter mit der Aktie, hoch mit dem Wasserschutz!» Die Polizei ist mit einem Großaufgebot am Ort. Die Stimmung war angespannt.

Am Freitag hatte es Rangeleien zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben. Mehrere Aktivisten versuchten, auf das Tesla-Gelände vorzudringen, was die Polizei verhinderte. Tesla produziert seit 2022 in Grünheide Elektroautos. Das Unternehmen hat Vorwürfe der Umweltverschmutzung stets zurückgewiesen.