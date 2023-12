Berlin (dpa/bb) – Hunderte bedürftige Menschen, darunter viele Familien mit Kindern, haben am Sonntag in Berlin-Mitte ein kostenloses Weihnachtsessen genießen können. Organisiert wurde es wie schon in den Vorjahren vom Sozialprojekt Arche und dem Restaurant «Hofbräu», dessen Beschäftigte ihre Gäste ehrenamtlich bekochten und bewirteten. Neben Geflügel, Rotkohl und Klößen gab es weihnachtliche Musik und einen Weihnachtsmann, der Kinder mit kleinen Geschenken verzückte.

Arche-Gründer Bernd Siggelkow verwies schon vor der Veranstaltung an Heiligabend auf die schwierige finanzielle Situation vieler Berliner Familien. «Immer mehr verzweifelte Eltern wenden sich an uns, da sie nicht mehr wissen, wie sie finanziell über die Runden kommen sollen und ihre Kinder ausreichend versorgen können.» Die gestiegenen Preise hätten die Situation benachteiligter Familien zusätzlich verschärft. 1000 Plätze standen für das Weihnachtsessen zur Verfügung.