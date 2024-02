Berlin (dpa/bb) – Hürden-Weltrekordler Grant Holloway wird nicht wie geplant beim Istaf Indoor am Freitag in Berlin antreten. Der dreimalige Weltmeister habe seinen Start kurzfristig abgesagt, um sich voll auf die Hallen-Weltmeisterschaften am übernächsten Wochenende in Glasgow zu konzentrieren. Dies teilten die Veranstalter am Montag mit. Der 26 Jahre alte dreimalige Freiluft-Weltmeister über 110 Meter Hürden hatte erst am Wochenende seinen Hallen-Weltrekord über die 60 Meter auf 7,27 Sekunden verbessert, bei den US-Meisterschaften dann aber auf das Finale verzichtet.

In der Berliner Arena am Ostbahnhof antreten wird Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo. Sie wird bei ihrem letzten Hallen-Start in diesem Winter auf Mikaelle Assani treffen, die sie am Sonntag bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Leipzig nur knapp bezwungen hatte. Mihambo war 6,93 Meter gesprungen und damit zwei Zentimeter weiter als Assani. Auch die drittplatzierte Laura Raquel Müller ist beim Istaf Indoor dabei.