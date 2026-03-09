Berlin (dpa/bb) – Der RBB will eine Immobilie direkt neben dem Hauptgelände des Senders verkaufen. Wie die RBB media GmbH mitteilte, befinden sich in dem Gebäude am Kaiserdamm derzeit ein Hotel, Büro- und Lagerflächen sowie eine Bowlingbahn. «Die Immobilie entstand in den 1960er Jahren und wurde über Jahrzehnte durch die SFB Werbung, später rbb media, wirtschaftlich genutzt. Der Betrieb eines Hotels gehört jedoch nicht zu den Kernaufgaben der heutigen rbb media GmbH», sagte Anja Mellage, Geschäftsführerin der rbb media GmbH, laut einer Mitteilung.

Der Verkaufsprozess wurde demnach bereits im vergangenen Jahr angestoßen. Hintergrund ist laut Mitteilung auch ein erheblicher Investitionsbedarf für Sanierung oder Weiterentwicklung der Immobilie. Zur Höhe des angestrebten Verkaufserlöses äußerte sich die rbb media GmbH nicht.





Die rbb media GmbH ist eine 100-prozentige Tochter des RBB. Mit dem Verkauf beendet die Gesellschaft eigenen Angaben zufolge ihr Immobiliengeschäft.