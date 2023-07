Bramberg am Wildkogel (dpa/bb) – Im Trainingslager des 1. FC Union Berlin in Bramberg am Wildkogel ist der Kader auf 30 Spieler angewachsen. Nach Torwart Alexander Schwolow von Hertha BSC, der bereits am Mittwoch im Salzburger Land mittrainierte, gab es am Donnerstag mit Angreifer Benedict Hollerbach von Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen-Wiesbaden einen weiteren Zugang. Hollerbach nahm auch gleich an der Vormittagseinheit teil.

Dabei standen Spielformen und Torabschlüsse im Vordergrund, die von rund 200 Union-Anhängern beobachtet wurden. «Die Fans sind beeindruckend», sagte Angreifer David Datro Fofana. Die Leihgabe von Chelsea London fühlt sich bei Union sehr gut aufgenommen. «Ich will vor allem spielen und die Mannschaft voranbringen», sagte Fofana mit Hilfe des dolmetschenden Mitspielers Jordan Siebatcheu.

Sheraldo Becker beendete die einzige Einheit am Donnerstag vorzeitig. Nach Clubangaben tat der wechselwillige Angreifer dies, um eine Verletzung zu vermeiden.

Am Freitag (16.00 Uhr) spielt die Mannschaft in Saalfelden am Steinernen Meer gegen den zypriotischen Erstligisten Pafos FC. Am Samstag (15.30 Uhr) gibt es den zweiten und letzten Test im Rahmen des Trainingslagers in Österreich gegen Udinese Calcio.