Potsdam (dpa/bb) – Mit einem Kultursommer zum Thema «Holland in Potsdam» will das Museum Barberini gemeinsam mit der Stadt und anderen Partnern aus der Kultur den niederländischen Einflüssen in der brandenburgischen Landeshauptstadt nachgehen. Dabei könne man den Spuren der Niederländer mit der Barberini App bei einem Stadtrundgang nachgehen, sagte Museumsdirektorin Ortrud Westheider am Freitag.

«Vom Potsdam Museum über Jan Bouman Haus und Gedenkstätte Lindenstraße bis natürlich zum Holländischen Viertel bietet der Audiowalk Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, Potsdam zu Fuß oder mit dem Fahrrad mit dem Blick „in oranje“ zu erleben», führte Westheider aus. In dem Blog holland-in-potsdam.de gibt es bis zum Spätherbst zudem jede Woche Einblicke in die niederländischen Facetten Potsdams – vom Tulpenfest bis hin zu Städtebau und Kunst.

Anlass für das Themenjahr in Potsdam ist die Ausstellung «Wolken und Licht. Impressionismus in Holland», die das Museum Barberini vom 8. Juli bis zum 22. Oktober zeigt. Dann sind dort rund 100 Meisterwerke von 40 Künstlern zu sehen, darunter Vincent van Gogh und Piet Mondrian.