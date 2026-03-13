Potsdam (dpa) – Beim Waldbrandrisiko in Brandenburg herrscht bereits Alarmstufe rot. In fünf von 14 Landkreisen gilt heute die Gefahrenkategorie der Stufe 4, wie aus Daten des Forst- und Umweltministeriums hervorging. Das bedeutet eine hohe Gefahr. Darüber gibt es nur noch eine fünfte Gefahrenstufe für Waldbrände. Am Wochenende sagt der Deutschen Wetterdienst aber zeitweise Regen voraus.

Eine hohe Gefahr (4) herrschte bislang vor allem in östlichen Teil Brandenburgs: Betroffen waren die Landkreise Uckermark, Barnim, Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Dahme-Spreewald.





In sechs Landkreisen galt eine mittlere Gefahr. In drei Kreisen – einer im Süden und zwei ganz im Nordwesten – war sie niedrig. Die Waldbrandsaison beginnt ab März und dauert bis Ende September.

In Brandenburg gilt die Waldbrandgefährdung allgemein wegen ausgedehnter Kiefernwälder, geringem Niederschlag und leichter Sandböden bundesweit als besonders hoch. Der Umbau hin zu mehr Laubmischwäldern soll verstärkt werden.