Potsdam (dpa/bb) – Nach einer milden Wetterphase ohne Regen ist das Waldbrandrisiko in Brandenburg gestiegen. In allen Landkreisen gilt eine hohe Gefahr – das entspricht der Stufe 4 von insgesamt 5 Stufen, wie aus aktuellen Daten des Agrar- und Umweltministeriums hervorgeht. Allerdings folgen nach dem trockenen Frühlingswetter laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes Schauer, Gewitter und niedrigere Temperaturen.

Die Behörde ruft bei erhöhter Waldbrandgefahr zu besonderer Vorsicht auf. Menschliches Handeln verursacht laut Ministerium mehr als 90 Prozent aller Waldbrände.





Zigaretten als Auslöser für Brände vermutet

Bislang ist es bereits zu mehreren kleinen Bränden gekommen – unter anderem möglicherweise durch Zigaretten. Am Montag fing Wald- und Wiesenboden in Löwenberger Land (Oberhavel-Kreis) Feuer. Die Polizei sprach hier davon, dass ein Zigarettenrest die Ursache gewesen sein kann. Zuvor war es ebenfalls in dieser Gemeinde zu einem Heidebrand gekommen. Vermutlich wurde das Feuer durch eine aus einem Fahrzeug geworfene Zigarette ausgelöst, wie die Polizei mitteilte.

Feuer und Rauchen im Wald ist tabu

Als Vorsichtsmaßnahmen gelten: Rauchen im Wald und in der Feldflur ist zu unterlassen, im und am Wald darf kein Feuer entzündet werden. Ordnungswidrigkeiten können nach dem Waldgesetz mit einer Geldbuße bis zu 20.000 Euro geahndet werden, wie es hieß.

In Brandenburg gilt die Waldbrandgefährdung allgemein wegen ausgedehnter Kiefernwälder, geringem Niederschlag und leichter Sandböden bundesweit als besonders hoch.