Pfiffelbach (dpa) – Thüringens AfD-Chef Björn Höcke hat dem künftigen Landesgeschäftsführer, dem früheren Berliner AfD-Abgeordneten Thorsten Weiß, sein Vertrauen ausgesprochen. «Thorsten Weiß ist ein Freund der ersten Stunde für mich», sagte der 54-Jährige vor 358 AfD-Mitgliedern beim AfD-Landesparteitag in Pfiffelbach (Kreis Weimarer Land).

Weiß war zwischen Oktober 2016 und 2026 Mitglied des Abgeordnetenhauses in Berlin – und dort etliche Jahre auch AfD-Fraktionsvize. Nun soll er ab Dezember Geschäftsführer des Thüringer AfD-Landesverbands sein.





Höcke sagte, Weiß habe «sehr professionell» die «Flügel»-Feste organisiert. Der von Höcke mitbegründete «Flügel» der AfD wurde im Jahr 2020 offiziell aufgelöst. Weiß sei «aus freien Stücken» aus dem Mandat in Berlin ausgeschieden und solle die Landesgeschäftsstelle strategisch weiterentwickeln, so Höcke.