Berlin (dpa/bb) – Stan Huijsmans übernimmt zur neuen Bundesliga-Saison die Hockey-Herren des Berliner HC. Der Niederländer folgt damit auf Trainer Darren Cheesman, der zum Bundesliga-Konkurrenten Rot-Weiss Köln wechselt. «Ich freue mich sehr und habe große Lust nun bei den Herren anzufangen. Die meisten Spieler kenne ich bereits auf wie neben dem Platz», äußerte Huijsmans in einer Vereinsmitteilung am Dienstag. Bereits von 2019 bis 2022 hatte er die 1. Damen beim BHC trainiert.

Eine lange Eingewöhnungszeit in der Hauptstadt benötigt der 40-Jährige daher nicht. Spieler wie Kapitän Paul Dösch oder Luis Gill kennt er außerdem aus seiner Trainer-Zeit beim TC Blau-Weiss Berlin. «Stan ist unser Wunschkandidat gewesen. Wir möchten nun mit ihm gemeinsam einen Restart machen», kündigte Dösch zur neuen Saison auf dem Feld an.

Der BHC hatte sich am Samstag mit einem Sieg gegen den Aufsteiger SC Frankfurt 1880 den Klassenerhalt gesichert. Ziele für die neue Saison will Huijsmans noch nicht ausgeben. «Ziele sollten durch Mannschaft und Trainer gemeinsam definiert werden, da setzen wir uns dann im Sommer in Ruhe hin», sagte der Hockey-Coach, der erstmals seit fünf Jahren wieder Herren trainiert.