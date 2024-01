Wittenberge (dpa/bb) – Die Elbe bei Wittenberge in der Prignitz hat am Dienstagmittag die Sechs-Meter-Marke leicht überschritten. Es wird laut Stadt damit gerechnet, dass damit der höchste Wasserstand erreicht wurde und sich die Lage entspannt. Nach wie vor gilt die Alarmstufe 2, das bedeutet, dass unter anderem die Deiche stetig kontrolliert und Vorbereitungen für den Hochwasserschutz getroffen werden.

Nach der Vorhersage des Landesumweltamtes soll der Wasserstand am Pegel Wittenberge bis zum Sonntag auf rund 5,60 Meter fallen. Mit großen Regenmengen wurde nicht gerechnet.

In Wittenberge stand vor allem das Deichvorland unter Wasser. Der Hafen am Elbufer und eine Baustelle für die neue A14-Brücke wurden überschwemmt. Auch an der Havel ist der Wasserstand leicht gestiegen.

In Wittenberge hatte vor rund zehn Jahren ein schweres Hochwasser mit einem Wasserstand von 7,85 Meter große Schäden angerichtet.