Cottbus/Berlin (dpa/bb) – Zum Berlin-Brandenburg-Derby zwischen Energie Cottbus und Hertha BSC in der zweiten Fußball-Bundesliga rechnet die Polizei mit sehr vollen Zügen. Es werde zu einem deutlich erhöhten Aufkommen von Reisenden von Berlin ins Cottbuser Stadion kommen, teilte die Bundespolizeidirektion Berlin mit. «Insbesondere in den Stunden vor dem Anpfiff um 13.30 Uhr sowie nach Spielende gegen 15.30 Uhr ist mit einer sehr hohen Auslastung der Züge und entsprechenden Einschränkungen zu rechnen.»

Alle Fans sollten Rücksicht aufeinander nehmen, bat die Polizei. «Die Einsatzkräfte der Bundespolizei werden an den relevanten Bahnhöfen und in den Zügen präsent sein, um für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu sorgen.»





Die Partie ist als Hochrisikospiel eingestuft. Die An- und Abfahrt der Berliner Fußball-Fans wird von der Polizei begleitet, die auch im Stadion mit einer höheren Zahl von Einsatzkräften vertreten sein wird.