Sassnitz (dpa) – Nach mehrmaligen wetterbedingten Verzögerungen ist am Mittwoch ein 800 Kilometer langes Unterseekabel von Skandinavien aus in Sassnitz auf Rügen angelandet. Das gelbe, etwa besenstieldicke Kabel soll in Kürze an das Glasfasernetzwerk der Firma GlobalConnect angeschlossen werden. Es kam mit dem Kabelverlegeschiff «Pleijel» an, führt über drei Länder und reicht von Nordschweden bis nach Berlin. Land- und Seewege zusammengerechnet ist das Kabel für die digitale High-Speed- Autobahn insgesamt 2600 Kilometer lang, wie GlobalConnect mitteilte. Die Arbeiten begannen im Herbst 2021.