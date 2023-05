Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Neukölln hat in der Nacht zu Donnerstag eine Wohnung in einem zehnstöckigen Hochhaus in der Aronstraße gebrannt. Der Bewohner und fünf weitere Nachbarn konnten sich selbstständig aus dem Gebäude retten, wie die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mitteilte. Demnach kam der Bewohner mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, sonst wurde niemand verletzt. Der Feuerwehr gelang es mit 72 Einsatzkräften, den Wohnungsbrand im fünften Stock schnell unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Der Einsatz war laut Feuerwehr bereits am frühen Donnerstagmorgen vollständig beendet. Die Polizei nahm die Brandursachenermittlung auf.