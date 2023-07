Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Feuerwehr hat angesichts der Hitze ein erhöhtes Einsatzkommen verzeichnet. Am Samstag sei der Rettungsdienst etwa 100 bis 150 häufiger als üblich gerufen worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag auf Anfrage. «Wir führen dies auf die Hitze zurück.» Meist gehe es um Kreislaufprobleme. Auch am Sonntag rechnete die Feuerwehr mit einem erhöhten Aufkommen.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Potsdam lagen die Temperaturen am Samstag in Berlin und Brandenburg teils über 32 Grad. Am Sonntag sollten sie sogar 35 Grad erreichen.