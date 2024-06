Berlin (dpa) – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Teile Brandenburgs und Sachsen-Anhalts sowie für Berlin am Mittwoch Hitze voraus. Es werde drückend und schwül, in der Nacht werde es sich nicht abkühlen, sagte eine Sprecherin des DWD am Dienstag. Diese Mischung sorge für eine starke Wärmebelastung.

Betroffen sind die Südhälfte Brandenburgs inklusive Potsdam, Berlin und der Osten Sachsen-Anhalts und Magdeburg. In Städten sei eine Abkühlung nur schwer möglich. Am Donnerstag könne es heiß werden, auch in anderen Teilen Brandenburgs und in Sachsen.

Der DWD rechnete am Mittwoch in Berlin und Brandenburg mit Temperaturen von 29 bis 32 Grad. In der Nacht sollten dort die Temperaturen auf 17 bis 20 Grad fallen.

Am Donnerstag werde es schwül bei Temperaturen von bis zu 31 Grad. Im Verlauf des Tages zögen Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen auf, an einigen Orten seien auch Unwetter möglich.

In Sachsen-Anhalt stiegen die Temperaturen am Mittwoch auf 29 und 31 Grad und am Donnerstag auf 28 bis 31 Grad. Ab Mittag seien örtlich Schauer und Gewitter, zum Teil mit heftigem Starkregen oder auch teils größerem Hagel möglich.