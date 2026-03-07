Berlin (dpa/bb) – Ein Mann hat in Berlin-Marzahn erst den Hitlergruß gezeigt und dann eine Polizistin attackiert. Anschließend flüchtete er, wie die Berliner Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge war die Polizistin am Freitagnachmittag außer Dienst unterwegs, als ihr auf dem Helene-Weigel-Platz eine Gruppe von fünf Personen auffiel. Einer von ihnen zeigte den sogenannten Hitlergruß, eine Geste mit ausgestrecktem Arm, die der Nazi-Diktator Adolf Hitler regelmäßig genutzt hat. Er gilt als Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und ist in Deutschland verboten.





Polizistin bekommt weiße Farbe ins Gesicht

Den Angaben zufolge gab sich die Frau als Polizeibeamtin zu erkennen und sprach den Mann an. Daraufhin stieß er sie zurück und flüchtete. Als sie ihn verfolgt und fast eingeholt hatte, drehte er sich um und sprühte ihr weiße Farbe ins Gesicht, so die Polizei.

Die Beamtin habe die Verfolgung abbrechen müssen, der Mann sei in unbekannter Richtung weitergelaufen. Einsatzkräfte suchten die Umgebung ab, ohne ihn aufzuspüren. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Er ist für Straftaten zuständig, bei denen ein politischer Hintergrund naheliegt oder zumindest möglich erscheint.