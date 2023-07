Berlin (dpa/bb) – Auf einem Schulgelände in Berlin-Neukölln ist ein abgestellter Straßenbahnwaggon ausgebrannt. Bei dem Feuer am Freitagabend sei niemand verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstag. Die Feuerwehr wurde gegen 21.00 Uhr zu dem Brand auf dem Gelände der Zuckmayer-Oberschule und der Regenbogen-Grundschule gerufen. Das Feuer sei schnell von den 14 Einsatzkräften gelöscht worden, so der Sprecher. Unklar war zunächst, wie es dazu kam. Nach einem Bericht der «B.Z.» handelte es sich bei der Straßenbahn um eine historische Tram aus dem Jahr 1936.