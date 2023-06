Cottbus (dpa) – Emma Hinze vom RSC Cottbus hat bei den deutschen Meisterschaften im Bahnradsport am Sonntag auch den Sprint-Wettbewerb gewonnen. Die sechsmalige Weltmeisterin, die zuvor schon im Keirin, Zeitfahren und Teamsprint triumphiert hatte, siegte im Finale in Cottbus gegen ihre Vereins- und Nationalmannschaftskollegin Lea Sophie Friedrich nach Rückstand mit 2:1 Läufen. Bereits im Vorjahr hatte sich Hinze alle vier Goldmedaillen gesichert. «Das Ergebnis ist echt cool und gibt Selbstvertrauen. Alle Titel zu holen, ist schon besonders – zwei Jahre in Folge erst recht», sagte die 25-Jährige.

Jeweils auch vier Titel gingen an Maximilian Dörnbach aus Cottbus und Mannschafts-Olympiasiegerin Franziska Brauße aus Eningen. Dörnbach siegte am Sonntag im Keirin-Finale vor seinen Vereinskollegen Paul Groß und Anton Höhne. «Ich konnte in Cottbus meine letzten Ergebnisse bestätigen. Es hat sich schon etwas zäh angefühlt, deshalb bin ich sehr zufrieden, dass es so gelaufen ist», sagte Dörnbach.

Im Madison der Frauen siegte Brauße zusammen mit Lea Lin Teutenberg (Ceratizit WNT Pro Cycling Team). Das Duo bestimmte das Rennen nach Belieben. Im abschließenden Punktefahren setzte sich Moritz Augenstein (RSC Kempten) durch. Für Augenstein war es der dritte Erfolg in Cottbus.