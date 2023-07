Berlin (dpa) – Hinweise auf Löwengebrüll bei der Suche nach einer freilaufenden Wildkatze in Berlin und Brandenburg haben sich nach Angaben der Polizei in der Nacht nicht bestätigt. «Unsere Kolleg. sind dem zusammen mit einem Veterinärmediziner und dem Stadtjäger nachgegangen. Auch mit Hilfe einer Drohne konnten die Hinweise nicht bestätigt werden», twitterte die Berliner Polizei am Donnerstagabend.

Die Polizei hatte die Hinweise zu Sichtungen und Gebrüll demnach aus Berlin-Zehlendorf nahe der Stadtgrenze erhalten. Der RBB berichtete am Freitag, dass es sich dabei um einen Scherz einiger Bürger gehandelt habe.