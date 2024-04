Berlin (dpa/bb) – Die Bewerber für den SPD-Landesvorsitz Martin Hikel und Nicola Böcker-Giannini schließen nicht aus, 2026 als Spitzenkandidaten bei der Abgeordnetenhauswahl antreten zu wollen. «Das ist ja immer die spannende Frage, die sich dann stellt. Wir haben dazu eine klare Haltung», sagte die ehemalige Sport-Staatssekretärin Böcker-Giannini am Montag. «Für uns ist schon klar, das grundsätzlich jemand, der für den Landesvorsitz kandidiert, auch für eine Spitzenkandidatur infrage kommen sollte. Das würden wir nicht ausschließen.»

Es komme am Ende des Tages darauf an, wer dann mit Blick auf Themen und Inhalte am besten passe. Die Frage werde auch nicht alleine von den Landesvorsitzenden entschieden. «Wenn es mehrere gibt, die dann passen, dann ist das umso besser. Dann gibt es wieder eine Auswahl. Und das könnte die Partei dann auch weiter voranbringen», sagte Böcker-Giannini.

Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel, mit dem sie sich gemeinsam als Doppelspitze bewirbt, ergänzte: «Wir wollen ja Vorsitzende dieser Volkspartei SPD Berlin werden.» Und wer immer Verantwortung für eine Volkspartei übernehme, sollte im Grundsatz auch in der Lage sein, Verantwortung für die Stadt zu übernehmen.

Hikel und Böcker-Giannini hatten bei der Mitgliederbefragung zur künftigen Doppelspitze der SPD mit rund 48,2 Prozent das beste Ergebnis eingefahren und die absolute Mehrheit nur knapp verpasst. Das Team aus dem SPD-Landesvize Kian Niroomand und der früheren Co-Vorsitzenden der Berliner SPD-Frauen, Jana Bertels, kam auf 36,1 Prozent und kommt ebenfalls in die Stichwahl.

Dagegen sind dagegen der amtierende Co-Vorsitzende und langjährige SPD-Fraktionschef Raed Saleh und die Bezirkspolitikerin Luise Lehmann aus Marzahn-Hellersdorf ausgeschieden. Sie kamen bei der Mitgliederbefragung, deren Ergebnis am Samstag bekannt gegeben wurde, nur auf 15,65 Prozent.

Bertels und Niroomand hatten Mitte März ausgeschlossen, 2026 für die Spitzenkandidatur zur Verfügung zu stehen. «Wir selbst streben keine Regierungsämter an, wir wollen uns ausschließlich um die Partei kümmern», sagte Bertels zu dem Thema und regte auch dazu eine Mitgliederbefragung an.