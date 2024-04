Berlin (dpa) – Angesichts eines gesicherten Platzes im Mittelfeld der zweiten Fußball-Liga setzt Trainer Pal Dardai neue Reizpunkte für die letzten Spieltage. «Wir wollen zeigen, dass wir dreimal hintereinander gewinnen können. Das haben wir lange nicht geschafft», sagte der 48-Jährige auf der Pressekonferenz am Mittwoch. Hertha eröffnet am Freitag den 29. Spieltag im Olympiastadion gegen Hansa Rostock (18.30 Uhr/Sky). Mit 60 000 Zuschauern ist das Stadion zwar nicht ausverkauft, aufgrund des Sicherheitsaspektes werden aber nicht mehr Tickets verkauft.

Nach dem 3:2-Erfolg beim SC Paderborn am vergangenen Spieltag steht nach dem Spiel gegen Hansa Rostock die Reise zum Karlsruher SC an, um die Vorgaben des Trainers zu erfüllen. Hertha schaffte es in dieser Spielzeit dreimal, zwei Spiele hintereinander zu gewinnen.

Tjark Ernst wieder eine Option

Drei Erfolge in Serie gelangen den Berlinern letztmalig in der Bundesliga-Spielzeit 2019/2020. Dort feierte Hertha vom 5. bis zum siebten Spieltag unter dem damaligen Trainer Ante Covic drei Siege gegen den SC Paderborn (2:1), beim 1. FC Köln (4:0) und gegen Fortuna Düsseldorf (3:1). Es folgten fünf sieglose Spiele mit vier Niederlagen, ehe dann Jürgen Klinsmann Covic ablöste.

Mit der Siegesserie will Dardai unterstreichen, dass die junge Mannschaft zusammengewachsen ist und eine Entwicklung zu sehen ist. Für den Erfolg sucht der Trainer nach einer geeigneten Doppelsechs, da Pascal Klemens verletzt ausfällt. Dafür ist Tjark Ernst wieder fit und könnte Marius Gersbeck im Tor wieder verdrängen. Dardai hat aber mit beiden Spielern noch nicht gesprochen.

Gegen den Konkurrenten von der Ostsee erwartet Dardai ein körperbetontes Spiel, weshalb er viele Zweikämpfe unter der Woche üben ließ. Darum würde sich Deyovaisio Zeefuik anbieten, der Hertha «in den letzten Spielen zweimal gerettet hat», wie Dardai sagte. Ebenso wie beim erst 18 Jahre alten Ibrahim Maza überlegt der Trainer, ob der auf die Spieler von Beginn zurückgreift oder dann bringt, wenn beim Gegner die Frische fehlt.