Berlin (dpa) – Hertha BSC wird den juristischen Streit um die Kündigung von Ex-Torwart Rune Jarstein (38) nicht mehr vor dem Saisonstart klären können. Wie der Berliner Fußball-Zweitligist und eine Pressesprecherin der Berliner Gerichte für Arbeitssachen mitteilte, soll die Verhandlung über die Kündigung des norwegischen Schlussmanns erst am 17. August und nicht wie ursprünglich geplant an diesem Donnerstag stattfinden.

Jarstein wehrt sich vor dem Arbeitsgericht gegen die im vergangenen Jahr ausgesprochene Entlassung durch die Hertha. Der Club wirft seiner langjährigen Nummer eins vor, sich bei einem Disput mit Torwarttrainer Andreas Menger massiv im Ton vergriffen zu haben. Ein Gütetermin Ende 2022 brachte kein Ergebnis, ein erster Kammertermin im März wurde wegen einer Erkrankung der Richterin abgesagt. Der Termin in dieser Woche wurde gestrichen, da sich ein Prozessteilnehmer im Urlaub befindet, wie das Gericht mitteilte.

Die Hertha reist am Mittwoch in ein neuntägiges Trainingslager nach Zell am See in Österreich. Das erste Saisonspiel findet am 29. Juli (20.30 Uhr/Sky und Sport1) bei Fortuna Düsseldorf statt. Trainer Pal Dardai hat derzeit sechs Torhüter in seinem Kader.

Der vom Karlsruher SC zurückgeholte Marius Gersbeck (28) gilt als Favorit für die Rolle als Nummer eins mit dem zuletzt am Knöchel verletzten Tjark Ernst (20) als Herausforderer. Für Oliver Christensen (24) und den von einer Leihe beim FC Schalke 04 zurückgekehrten Alexander Schwolow (31) suchen die Berliner Abnehmer, um Transfererlöse zu erzielen. An Christensen soll der AC Florenz Interesse bekunden. Weitere Schlussmänner im Hertha-Kader sind Robert Kwasigroch (19) und Tim Goller (18).