Berlin (dpa) – Mit Pep Guardiola wollte sich Stefan Leitl nicht vergleichen. Aber eine Parallele zum großen Startrainer nahm der Hertha-Coach mit einem Schmunzeln auf. So sehr wie sich Guardiola beim FC Bayern München einst Thiago als Neuzugang wünschte, so sehr wollte Leitl den Schweden Gustaf Nilsson nach Berlin locken. «Nilsson oder nix», das sei in Anspielung auf Guardiolas einstigen Ausspruch das Motto im Transfer-Endspurt gewesen.

Nun könnte Mittelstürmer Nilsson schon am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Heimspiel der Hertha gegen den 1. FC Magdeburg sein Debüt feiern – noch als Backup für den in der Startelf gesetzten Sebastian Gröning. «Wir sind super happy, dass er hier ist, und auch glücklich, weil er passt zu 100 Prozent», sagte Leitl über den Neuzugang vom FC Brügge. «Peu à peu» wolle man Nilsson an sein Top-Niveau heranführen.





60.000 Fans erwartet

Das Top-Niveau halten will die Hertha nach vier Siegen zum Saisonstart – drei in der 2. Liga und einen im Pokal – gegen Magdeburg. 60.000 Zuschauer werden im Olympiastadion erwartet. Ein Fußball-Fest ist möglich. Die Tendenz zu Übermut nach dem unerwartet erfolgreichen August-Programm sieht Leitl nicht.

«Ich glaube nicht, dass wir ein Problem damit haben, dass uns die momentane Situation nachlässig lassen wird, sondern es ist Fakt, dass wir Woche für Woche diese Intensität aufs Feld bringen müssen, um Spiele in dieser Liga zu gewinnen», sagte Leitl. Verzichten muss er nur auf die nach Platzverweisen gesperrten Deyovaisio Zeefuik und Boris Mamuzah Lum.

Das Selbstvertrauen ist bei der Hertha jedenfalls nach vielen Rückschlägen und trotz der prominenten Abgänge im Sommer intakt. «Wir sind total überzeugt von dem, was wir tun, und ich glaube, dass wir auch einen guten Plan haben, und jetzt geht es darum, intensiv Fußball zu spielen, diese Schlagzahl, die wir in den ersten Spielen an den Tag gelegt haben, auch am Sonntag aufs Feld zu bringen, und dann sind wir schon überzeugt von uns, dass wir die Spiele gewinnen können», sagte Leitl.